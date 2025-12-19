ОСК может назначить нового директора ключевой петербургской верфи

СК готовит смену руководства Средне Невского судостроительного завода.

Объединённая судостроительная корпорация рассматривает смену генерального директора Средне Невского судостроительного завода в Санкт Петербурге в связи с истечением контракта действующего руководителя, сообщает РБК со ссылкой на источники в судостроительной отрасли.

По информации издания, контракт Владимира Середохо, возглавляющего Средне Невский судостроительный завод с 2008 года, истекает 6 февраля. Руководство Объединённой судостроительной корпорации приняло решение не продлевать договор, о чём Середохо уведомили в конце 2025 года.

Основным кандидатом на пост генерального директора называют руководителя АО "Южный центр судостроения и судоремонта" Сергея Карачкова. Источники в судостроительной отрасли отмечают, что в случае назначения он планирует перевести в Санкт Петербург часть своей управленческой команды. Карачков возглавляет ЮЦСС с марта 2024 года, после перехода Объединённой судостроительной корпорации под управление банка ВТБ.

Непубличное акционерное общество "Средне Невский судостроительный завод" зарегистрировано в Санкт Петербурге в январе 1992 года и входит в структуру Объединённой судостроительной корпорации. Компания не раскрывает финансовую отчётность. Согласно данным СПАРК, уставный капитал предприятия составляет 3,5 миллиарда рублей.

Фото: пресс-служба ОСК