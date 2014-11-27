В Петербурге пройдут довыборы депутата городского ЗакСа

Голосование запланировано на 6, 7, 8 сентября 2024 года.

В Петербурге состоятся дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания города седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18. Об этом сообщил в своем tg-канале председатель Горизбиркома Максим Мейксин.

Решение о проведении заседания приняла Санкт-Петербургская избирательная комиссия. Голосование запланировано на 6, 7, 8 сентября 2024 года.

Отметим, что в единый день голосования 8 сентября 2024 года в России пройдут выборные кампании различного уровня. Планируются довыборы в Государственную думу, выборы 19 глав субъектов РФ, выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ и множество выборов на муниципальном уровне.

Ранее мы писали, что в Госдуме заявили, что сокращенная рабочая неделя не должна дискриминировать женщин с детьми.

Фото: Telegram / Максим Мейксин V