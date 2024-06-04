В трех муниципалитетах Петербурга осенью пройдут довыборы

Осенью текущего года в трех муниципальных округах состоятся довыборы депутатов. Об этом рассказал 7 апреля председатель Горизбиркома Максим Мейксин.

На 1 апреля в 27 МО вакантны 36 мандатов. В 18 районах в 2022 году один мандат был освобожден, 14 мандатов освободили в 2024 году, 20 мандатов – в 2025-м и один – в 2026-м (в МО "Оккервиль"). Это происходило в связи с непредоставлением информации о доходах, уходом из жизни, а также на основании личных заявлений.

На данный момент имеются основания для назначения дополнительных выборов муниципальных депутатов по одному избирательному округу в МО "Красненькая речка" Кировского района, двум избирательным округам в МО "Новоизмайловское" Московского района и одному многомандатному округу МО "Оккервиль" Невского района. Максим Мейксин, глава Горизбиркома

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)