Ленобласть направит 28 проектов на федеральный конкурс "Лучшая муниципальная практика"

Победившие на федеральном уровне регионы получат шанс претендовать на дотации из федеральной казны в размере от 2,5 до 42 млн рублей.

Ленинградская область принимает участие в федеральном конкурсе "Лучшая муниципальная практика": города и поселения региона представили на суд жюри практики в экономике, создании инфраструктуры "умного" города, строительства, ЖКХ и т.д. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

В общей сложности комиссией было отобрано 27 лучших муниципальных практик. 28-ой проект одобрил Совет муниципальных образований. Лучшие из них регион представит в финале.

Отметим, что победившие на федеральном уровне регионы получат шанс претендовать на дотации из федеральной казны в размере от 2,5 до 42 млн рублей. Результаты будут известны 15 октября.

Ранее мы сообщили о том, что за неделю в Ленинградской области образовалось 221 новая семья.

Фото: Правительство Ленобласти