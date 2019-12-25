За неделю в Ленинградской области образовалось 221 новая семья

Согласно данным, предоставленным управлением ЗАГС Ленобласти, только за период с 31 июля по 6 августа 2023 года было зарегистрировано 221 новая семья. Это означает, что именно столько пар сделали важный шаг и счастливо узаконили свои отношения.
Неудивительно, что летние месяцы становятся периодом наибольшего спроса на свадебные церемонии в этом регионе. Традиционно лето считается временем, благоприятным для свадеб, когда природа раскрывается во всей своей красе, и многие молодожены предпочитают выбирать именно это время года для своего особенного дня.
Все это свидетельствует о том, что любовь продолжает цвети в Ленинградской области, и множество пар готовы начать новую главу своей жизни вместе.
Ранее сообщалось, что петербуржцы готовы потратить на свадьбу до 300 тыс. рублей.
Фото: pxhere
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