За неделю в Ленинградской области образовалось 221 новая семья

Увеличение количества свадебных церемоний в Ленинградской области продолжается и на этот раз наблюдается впечатляющий рост. За неделю было зарегистрировано более 200 супружеских пар.

Согласно данным, предоставленным управлением ЗАГС Ленобласти, только за период с 31 июля по 6 августа 2023 года было зарегистрировано 221 новая семья. Это означает, что именно столько пар сделали важный шаг и счастливо узаконили свои отношения.

Неудивительно, что летние месяцы становятся периодом наибольшего спроса на свадебные церемонии в этом регионе. Традиционно лето считается временем, благоприятным для свадеб, когда природа раскрывается во всей своей красе, и многие молодожены предпочитают выбирать именно это время года для своего особенного дня.

Все это свидетельствует о том, что любовь продолжает цвети в Ленинградской области, и множество пар готовы начать новую главу своей жизни вместе.

Ранее сообщалось, что петербуржцы готовы потратить на свадьбу до 300 тыс. рублей.

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