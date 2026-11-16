Обещали модельную карьеру: аферисты в Петербурге наживались на мечтах молодых людей

Возбуждено 15 уголовных дел.

Правоохранительные органы пресекли мошенническую схему под видом трудоустройства в модельное агентство. Как рассказала в "Максе" официальный представитель МВД России Ирина Волк, по делу задержали 11 человек.

Схема строилась на привлечении молодых людей под предлогом кастингов. Для этого злоумышленники арендовали офисы в Москве и Санкт‑Петербурге. Ключевым условием "старта карьеры" становилась оплата обучения в так называемой профильной академии. При этом аферисты обещали после прохождения курса кандидаты якобы смогут заключить соглашение и получать реальные оплачиваемые заказы. Тем, у кого не было нужной суммы, предлагали оформить кредит.

Как только деньги поступали на счета злоумышленников, обязательства перед клиентами переставали выполняться. Под разными предлогами подозреваемые уклонялись от предоставления обещанных услуг и молодые люди оставались с долгами и без карьеры.

По фактам противоправных действий возбуждено 15 уголовных дел, которые в целях эффективного расследования объединены в одно производство. Сейчас фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления, а также возможные соучастники и потерпевшие.

Видео: официальный представитель МВД России Ирина Волк