Петербуржцы готовы потратить на свадьбу до 300 тыс. рублей

Больше половины горожан считают, что торжество лучше всего устраивать летом.

Около 66% петербуржцев считают, что идеальным временем года для празднования свадьбы является лето. На втором месте по популярности находится осень, затем следует весна и зима, за которую проголосовали только 2% опрошенных. Об этом сообщили эксперты сервиса "Авито Услуги".

Большинство горожан считают оптимальным временем для подготовке к свадьбе от 1 до 3 месяцев, однако примерно 20% готовы выделить на подготовку до 6 месяцев. Большее число респондентов (30%) отметили, что готовы потратить на свадьбу от 100 до 300 тыс. рублей. Ещё 16% могут выделить до 500 тыс., а ещё 24% уверены, что свадьбу можно отметить с бюджетом менее 100 тыс. рублей.

В качестве места для торжества 40% выбирают природу, а 39% подыскивают ресторан, бар или лофт.

Ранее мы сообщили о том, что за зиму в Ленобласти поженились почти 2 тыс. пар.

Фото: Pxhere