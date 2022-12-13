Президент РФ Владимир Путин отметил важность участия жителей в принятии решений в муниципалитетах. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию местного самоуправления.
Глава государства отметил, что цифровизация не заменит личных контактов и встреч с людьми. По его словам, регулярное общение с ними является важнейшим фактором повышения взаимопонимания и доверия между гражданами и местной властью
Очень важно непосредственное участие жителей в принятии решений.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин отметил проблему нехватки финансовых ресурсах в муниципалитетах.
Видео: kremlin.ru
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