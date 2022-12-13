Глава государства отметил, что цифровизация не заменит личных контактов и встреч с людьми.

Президент РФ Владимир Путин отметил важность участия жителей в принятии решений в муниципалитетах. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

Глава государства отметил, что цифровизация не заменит личных контактов и встреч с людьми. По его словам, регулярное общение с ними является важнейшим фактором повышения взаимопонимания и доверия между гражданами и местной властью

Очень важно непосредственное участие жителей в принятии решений. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин отметил проблему нехватки финансовых ресурсах в муниципалитетах.

Видео: kremlin.ru