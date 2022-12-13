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Путин отметил проблему нехватку финансовых ресурсах в муниципалитетах

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По его словам, неравнодушные и энергичные люди добиваются эффективного решения проблем.

Президент РФ Владимир Путин отметил проблему нехватку финансовых ресурсах в муниципалитетах. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

По словам главы государства, когда в муниципальных образованиях трудятся неравнодушные и энергичные люди, то именно там добиваются эффективного решения проблем. Он подчеркнул, что такой подход особенно важен при поддержке семей участников спецоперации.

Муниципалитетам, их сотрудникам принадлежит особая роль. Необходимо знать нужды и потребности каждой такой семьи.

Владимир Путин, президент России

Ранее в Кремле ответили на заявления о якобы двойнике Путина в зоне спецоперации.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, муниципалитеты, президент россии, финансирование
Категории: Лента новостей, Новости России,

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