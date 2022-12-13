Президент РФ Владимир Путин отметил проблему нехватку финансовых ресурсах в муниципалитетах. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию местного самоуправления.
По словам главы государства, когда в муниципальных образованиях трудятся неравнодушные и энергичные люди, то именно там добиваются эффективного решения проблем. Он подчеркнул, что такой подход особенно важен при поддержке семей участников спецоперации.
Муниципалитетам, их сотрудникам принадлежит особая роль. Необходимо знать нужды и потребности каждой такой семьи.
Владимир Путин, президент России
Ранее в Кремле ответили на заявления о якобы двойнике Путина в зоне спецоперации.
Видео: kremlin.ru
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