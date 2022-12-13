В Кремле ответили на заявления о якобы двойнике Путина в зоне спецоперации

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков назвал весьма странными заявления о том, что в зону специальной военной операции якобы ездил не глава страны, а его "двойник". Об этом чиновник упомянул в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге со СМИ. Ранее с подобным высказыванием публично вышел секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов. Иностранец полагает, что Владимир Путин на самом деле не посещал Херсонскую область, а вместо политика там находился его "двойник".
Так же как вы, назвать его весьма странным...
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
В Кремле нет ограничительных мер из-за нового штамма коронавируса "Арктур".
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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