В Кремле нет ограничительных мер из-за нового штамма коронавируса "Арктур"

Дмитрий Песков оценил появление в стране нового подвида ковида.

Никаких дополнительных санитарных мер в связи с появлением нового подвида коронавирусной инфекции "Арктур" в стране Кремль пока что не принимает. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного телефонного брифинга сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.

Никаких изменений нет. И каких-то дополнительных мер пока у нас нет, у нас действуют по-прежнему определенные ограничения, меры предосторожности, система тестирования, это все действовало здесь, но о каких-то усилениях пока речи не идет. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что в России зарегистрированы четыре случая заболевания коронавирусом "Арктур". Чиновница уточнила, что подвариант имеет большую заразность и умеет обходить сформировавшийся иммунитет. Она не исключила всплеска заболеваемости к концу мая.

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