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Песков: отказ волонтерам из России в аккредитации на ОИ-2024 вызывает сожаление

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В Кремле отметили, что среди болельщиков и гостей Олимпиады будет много русскоговорящих людей.

Отказ волонтерам из России в аккредитации на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже вызывает сожаление. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле отметили, что среди болельщиков и гостей Олимпиады будет много русскоговорящих людей. Песков отметил, что организаторы ОИ лишают гостей помощи волонтеров, которые могли бы помочь с организацией комфортного времяпровождения в столице Франции.

Ранее Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Киевом.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: аккредитация, волонтеры, дмитрий песков, олимпиада 2024, париж, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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