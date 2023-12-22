Песков: отказ волонтерам из России в аккредитации на ОИ-2024 вызывает сожаление

Отказ волонтерам из России в аккредитации на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже вызывает сожаление. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле отметили, что среди болельщиков и гостей Олимпиады будет много русскоговорящих людей. Песков отметил, что организаторы ОИ лишают гостей помощи волонтеров, которые могли бы помочь с организацией комфортного времяпровождения в столице Франции.
Ранее Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Киевом.
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