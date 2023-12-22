Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Киевом

В Кремле напомнили о словах Давида Арахамии.

Никаких предпосылок для переговоров с Киевом у Москвы нет, поэтому специальная военная операция все еще продолжается. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 27 апреля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.

Пока в настоящий момент никаких предпосылок для переговоров нет, ибо всем хорошо понятна и известна позиция Украины о неприятии каких-либо переговоров. Поэтому СВО продолжается. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

При этом Дмитрий Песков констатировал, что позиция главы государства по вопросу "хорошо известна". Он напомнил, что в последний раз политик упоминал об этом в ходе беседы с белорусским коллегой Александром Лукашенко". По мнению Пескова, российская позиция остается последовательной.

Песков объяснил отказ Киева от переговоров в Стамбуле.

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