В Кремле оценили давление Соединенного Королевства на украинскую позицию.

В Кремле прокомментировали причины отказа делегации киевского режима от продолжения переговоров в Стамбуле. Дмитрий Песков отметил, что такое решение напрямую было связано с давлением на украинские власти со стороны Великобритании. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 27 апреля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине. Таким образом в Москве ответили на вопрос о том, действительно ли после саммита в Турции, организованном в 2022 году, Москва выдвинула новые требования Киеву, на которые Украина не согласилась. Чиновник отметил, что документ был фактически парафирован.

И всем также хорошо известно из слов участников с украинской стороны, что именно стало причиной отказа украинцев дальше их продолжать и финализировать работу над документом. Об этом сообщил господин Арахамия. Я предлагаю ориентироваться на первоисточники. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Россия будет развивать сотрудничество с Китаем, заявили в Кремле.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости