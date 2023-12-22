Россия будет развивать сотрудничество с Китаем, заявили в Кремле

Дмитрий Песков оценил слова Энтони Блинкена о делах КНР.

Москва будет развивать сотрудничество с Пекином, который в состоянии отстаивать и защищать свои национальные интересы. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 27 апреля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник прокомментировал прессе вопрос об американском давлении на власти КНР в связи с его поддержкой РФ.

Китай - это абсолютно суверенное государство, мощное государство, которое в состоянии отстаивать и защищать свои интересы. И одновременно с этим - это наш близкий партнер. Мы будем дальше развивать наше сотрудничество. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе своего рабочего визита в Китай заявил о поддержке официальными властями в КНР России и добавил, что если страна не примет меры по "решению этой проблемы", то это сделает за нее Вашингтон.

В Кремле прокомментировали попытки выдавить Россию с энергетических рынков.

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