Стивен Сигал приехал на церемонию инаугурации Путина

Актер был замечен в числе гостей, прибывших в Кремль.

Американский актер Стивен Сигал приехал на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает "РИА Новости".

72-летний актер был замечен в числе гостей, прибывших в Кремль. Отмечается, что Сигал уже был в числе приглашенных гостей в 2018-м году, когда Путин вступал в должность главы государства. Напомним, сегодня, 7 мая, в Большом Кремлевском дворце пройдет инаугурация президента. Избранный глава государства принесет присягу в присутствии членов правительства и парламента.

Ранее Путин заявил, что против России была развернута экономическая агрессия.

Видео: Telegram / РИА Новости