Стивен Сигал приехал на церемонию инаугурации Путина

Американский актер Стивен Сигал приехал на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает "РИА Новости".
72-летний актер был замечен в числе гостей, прибывших в Кремль. Отмечается, что Сигал уже был в числе приглашенных гостей в 2018-м году, когда Путин вступал в должность главы государства. Напомним, сегодня, 7 мая, в Большом Кремлевском дворце пройдет инаугурация президента. Избранный глава государства принесет присягу в присутствии членов правительства и парламента.
Ранее Путин заявил, что против России была развернута экономическая агрессия.
Видео: Telegram / РИА Новости
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