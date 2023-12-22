Путин: против России была развернута экономическая агрессия

По словам главы государства, все санкции были направлены на то, чтобы разрушить Россию изнутри.

Против России была развернута экономическая агрессия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства.

По словам главы государства, все санкции были направлены на то, чтобы разрушить Россию изнутри. Он подчеркнул, что противники Москвы хотели добиться массовой безработицы и закрытия предприятий.

Как мы знаем, ничего у наших противников не получилось. Результат оказался ровно обратный ожидаемому. Владимир Путин, президент России

Ранее мы сообщали, что Путин приехал на встречу с правительством.

Видео: kremlin.ru