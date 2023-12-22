  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:03
53
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин: против России была развернута экономическая агрессия

0 0

По словам главы государства, все санкции были направлены на то, чтобы разрушить Россию изнутри.

Против России была развернута экономическая агрессия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства.

По словам главы государства, все санкции были направлены на то, чтобы разрушить Россию изнутри. Он подчеркнул, что противники Москвы хотели добиться массовой безработицы и закрытия предприятий.

Как мы знаем, ничего у наших противников не получилось. Результат оказался ровно обратный ожидаемому.

Владимир Путин, президент России

Ранее мы сообщали, что Путин приехал на встречу с правительством.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, правительство россии, президент россии, санкции
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии