Путин: против России была развернута экономическая агрессия

Против России была развернута экономическая агрессия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства.
По словам главы государства, все санкции были направлены на то, чтобы разрушить Россию изнутри. Он подчеркнул, что противники Москвы хотели добиться массовой безработицы и закрытия предприятий.
Как мы знаем, ничего у наших противников не получилось. Результат оказался ровно обратный ожидаемому.
Владимир Путин, президент России
Ранее мы сообщали, что Путин приехал на встречу с правительством.
Видео: kremlin.ru
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