В Петербурге 7 мая прошел снегопад

Сегодня ночью в Петербурге и Ленобласти зафиксировали отрицательную температуру воздуха.

В Петербурге во вторник, 7 мая, около 17:00 начался снегопад. В отдельных районах города он продлился до двух часов, рассказали очевидцы в социальных сетях.

Сегодня ночью в Петербурге и Ленобласти зафиксировали отрицательную температуру воздуха, а метеостанции на Финском заливе и южном берегу Ладожского озера остались со слабоположительными показателями. Среда, 8 мая, станет самым холодным днем в период похолодания, с температурой около +4 градусов, отметил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По словам специалиста, тепло в город на Неве придет только в середине следующей недели. До 15 мая температура воздуха днем в Петербурге будет все еще в районе +10 градусов.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти 8 мая ожидается до +6 градусов.

Видео: Piter.TV