В Ленобласти 8 мая ожидается до +6 градусов

Перед очередными длинными выходными в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода, рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
В большинстве районов 8 мая ожидаются небольшие, местами умеренные осадки: ночью в виде снега, днём в виде снега и мокрого снега. Ветер северо-восточный, северный ночью 5-10 м/с, днём 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днём +1...+6 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица.
Ранее синоптик Колесов рассказал, когда придет тепло в Петербург.
Фото: pxhere; МЧС
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