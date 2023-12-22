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В Ленобласти 8 мая ожидается до +6 градусов
Сегодня, 14:00
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В Ленобласти 8 мая ожидается до +6 градусов

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Температура воздуха ночью 0...-5 градусов.

Перед очередными длинными выходными в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода, рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов 8 мая ожидаются небольшие, местами умеренные осадки: ночью в виде снега, днём в виде снега и мокрого снега. Ветер северо-восточный, северный ночью 5-10 м/с, днём 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днём +1...+6 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ранее синоптик Колесов рассказал, когда придет тепло в Петербург.

Фото: pxhere; МЧС

Теги: весна, май, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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