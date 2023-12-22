Синоптик Колесов рассказал, когда придет тепло в Петербург

Сегодня во второй половине дня выпадет снег.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в Петербург придет потепление. Температура воздуха значительно повысится только в середине следующей недели. До 15 мая температура днем в Санкт-Петербурге будет все еще в районе +10 градусов. Об этом синоптик рассказал в своем tg-канале.

Александр Колесов отметил, что ночью 7 мая в Петербурге и Ленобласти зафиксировали отрицательную температуру во всех районах, кроме прибрежных территорий. Метеостанции на Финском заливе и южного берега Ладожского озера остались со слабоположительной температурой.

Синоптик рассказал, что сегодня жители Северной столицы увидят снежинки. Во второй половине дня выпадут интенсивные осадки.

8 мая станет самым холодным днем в период этого похолодания, с температурой около +4 градусов. Александр Колесов, синоптик

В четверг, 9 мая, погода в Петербурге и в Москве будет прохладная. Температура 9 мая не будет высокой, но солнышко при слабом ветре нагреет до +8…+9 градусов.

Ранее мы писали, что в Петербурге 7 мая температура будет ниже нормы.

Фото: Piter.tv