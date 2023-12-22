В Петербурге 7 мая температура будет ниже нормы

Во второй половине дня пройдут дожди с мокрым снегом.

Северная столица 7 мая окажется в узкой полосе повышенного атмосферного давления с юга и с севера сжатой циклоническими вихрями. В регионе облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдут дожди с мокрым снегом. Об этом рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +5…+7 градусов, в Ленинградской области +4…+9 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В среду местами пройдут небольшие осадки и +2…+4 градуса.

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Фото: Piter.tv