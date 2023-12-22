Колесов рассказал о погоде в Петербурге и Ленобласти на этой неделе

Самым холодным днём может стать 8 мая (около +3..+4 градусов), также 7 и 8 мая могут выпасть осадки в виде снега.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём Telegram-канале рассказал о погоде на предстоящую неделю в Северной столице и Ленинградской области.

Сегодня ночью температура воздуха в центре города не перешла через ноль, остановившись на +0,4 градуса, а по окрестностям города заморозки были. По территории Ленинградской области всё печальнее, на большей части области – а это 18 метеостанций – температура воздуха ночью была отрицательная. На востоке снова ниже -5 градусов, в Лодейном поле -7,8 градуса. Но на предстоящие дни, на такие ночные температуры и надо настраиваться. Александр Колесов, синоптик

Самым холодным днём может стать 8 мая (около +3..+4 градусов), также 7 и 8 мая могут выпасть осадки в виде снега. Днём 6 и 7 мая ожидается максимальная температура в районе +7…+8 градусов. Самая низкая в Петербурге температура днём в первой половине мая в этом веке была +3,5 градуса – это было 4 мая 2021 года, а 2 мая 2003 года было +4 градуса.

Ну и приятное, после всех бяк погодных. Кажется, на 9 мая в Санкт-Петербурге не будет осадков, до конца утверждать не берусь, но пока всё так складывается. Александр Колесов, синоптик

Температура 9 мая не высокая, но солнышко при слабом ветре нагреет до +8…+9 градусов.

Фото: Piter.tv