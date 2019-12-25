Дипломаты задали вопрос о законности слов Каи Каллас в отношении участников СВО.

Российское постоянное представительство при Евросоюзе попросило официальный Брюссель объяснить, является ли законным предложение главы дипломатии и политики безопасности регионального сообщества Каи Каллас о применении разведки для получения данных о российских участниках специальной военной операции (СВО), Ранее эстонка фактически публично предложила выкрасть путем хакерской операции у Москвы сведения о людях для того, чтобы "юридически" обосновать визовые европейские санкции против граждан.

Хотелось бы понять, насколько подобные рассуждения согласуются с собственным законодательством Евросоюза, который при каждом удобном случае позиционирует себя в качестве якобы блюстителя верховенства права и защиты персональных данных. сообщение от дипломатов

Российские дипломаты напомнили, что регламент ЕС под номером 2018/1725 предусматривает требования законности и добросовестности при обработке персональных данных институтами Европейского союза. Документ также ограничивает использование сведений конкретными правомерными целями и обязывает обеспечивать надлежащую защиту подобной информации.

Каллас предложила выкрасть у РФ данные об участниках СВО для обоснования санкций.

Фото: Telegram / Russian Mission to EU