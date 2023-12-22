В апреле в Петербурге выпало 8,5 сантиметров снега

Несмотря на очередное ухудшение погодных условий, губернатор Петербурга поручил продолжать работы в рамках месячника по благоустройству.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня в Петербурге ожидается сложная погодная ситуация с заморозками, порывистым ветром и снегопадом. В таких случаях специалисты возвращаются к зимним работам. Об этом 18 апреля рассказали в пресс-службе Смольного.

В течение месячника по благоустройству это происходит во второй раз. Отмечается, что в начале апреля выпало около 8,5 сантиметров снега, а температура воздуха опускалась до -6 градусов. Предприятия города готовы к неустойчивому климату.

Несмотря на очередное ухудшение погодных условий, губернатор Петербурга поручил продолжать работы в рамках месячника по благоустройству. При наступлении устойчивых положительных температур дорожники приступят к мойке проезжей части, тротуаров, ограждений, павильонов остановок общественного транспорта.

Сейчас на полигон в сутки вывозят порядка 160 "кубов" мусора и 350 тонн смета с дорог. Сегодня магистрали чистят 693 единицы техники и около тысячи сотрудников ручного труда.

Напомним, общегородской субботник в Петербурге перенесли на 27 апреля.

Фото: Piter.TV