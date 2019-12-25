Петербуржцы могут оценить уборку своих районов

Голосование продлится до 13 ноября.

В Петербурге озвучили итоги осеннего месяца по благоустройству. Как пишет 6 ноября телеканал "Санкт-Петербург", коммунальные службы привели в порядок свыше 300 млн квадратных метров территории, в том числе 59 млн квадратных метров улично-дорожной сети. Особое внимание уделили озеленению: за октябрь посадили около 7 тыс. деревьев и порядка 30 тыс. кустарников.

Теперь жители могут оценить качество уборки в своих районах. Голосование продлится до 13 ноября, ссылка на него размещена на портале профильного комитета. При выставлении оценки горожан просят отразить общее впечатление о содержании улиц, дворов, зеленых зон, территорий возле школ, детских садов, социальных учреждений и общественных пространств.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге продолжают высаживать луковицы тюльпанов.

Фото: Piter.TV