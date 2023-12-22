Общегородской субботник в Петербурге перенесли из-за похолодания

Субботник в Петербурге перенесли на семь дней из-за плохой погоды. Об этом рассказала пресс-служба администрации Красногвардейского района.
Мероприятие было намечено на 20 апреля. Синоптики предупреждали о похолодании и возможном снегопаде, но администрация решила не менять планы, заявив, что субботник состоится при любых погодных условиях.
Однако в ближайшие выходные в городе резко похолодает, к тому же ожидается метель.
Новая дата назначена на 27 апреля.
Фото: Piter.TV
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