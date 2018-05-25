Дворы Санкт-Петербурга от снега расчищают больше 6 тысяч дворников

Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.

Коммунальные службы Санкт-Петербурга перешли на усиленный режим работы в связи с снегопадом. Работники активно очищают дворы от снега и обрабатывают их противогололёдными материалами. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Жилищного комитета города.

Сегодня на борьбу со снегом вышли 6784 дворника, 855 единиц техники, включая мини-погрузчики, самосвалы и тракторы, а также 439 единиц малой механизации. Кроме того, 209 кровельщиков продолжают сбрасывать снег с крыш зданий. Особое внимание уделяется уборке территорий социальных объектов, таких как детские сады, школы, поликлиники и больницы.

Места проведения работ огорожены лентами и специальными ограждениями для исключения прохода пешеходов. Поставлена задача в период оттепели оперативно и с соблюдением требований техники безопасности устранить повреждения водоприемных воронок и отливов водосточных труб.

Коммунальные службы обращаются к жителям города с просьбой убедиться, что их припаркованные автомобили не препятствуют механизированной уборке снега.

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Фото: Piter.TV