Почти 11 тысяч гирлянд украсили Петербург к новогодним праздникам

Специалисты "Ленсвета" подключили электрические украшения на центральных улицах, площадях, набережных, парках и скверах.

Санкт-Петербурге завершена процедура подключения новогодних украшений к линиям городского освещения. Центральные улицы, площади, набережные, парки и скверы города готовы засиять праздничными огнями.

Специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" провели около 7 тысяч подключений, обеспечивая работу новогодней иллюминации. Традиционно работы выполнялись совместно с Городским центром рекламы и праздничного оформления и местными органами власти, которые активно участвовали в установке декораций.

В этом году Петербург украсили почти 11 тысяч гирлянд общей мощностью около 2 МВт. Работы проводились более чем в 400 местах по всему городу. В качестве украшений используются светодиодные гирлянды, которые не только создают волшебную атмосферу и добавляют яркости, но и отличаются энергоэффективностью.

Включение и выключение новогодней иллюминации будет осуществляться централизованно, одновременно с уличным освещением. Теперь жители и гости города могут наслаждаться новогодним настроением, любуясь праздничным убранством Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщал, что новогодний транспорт выйдет на дороги Санкт-Петербурга.

Видео: Piter.TV