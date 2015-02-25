  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Новогодний транспорт выйдет на дороги Петербурга
Сегодня, 14:00
217
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Новогодний транспорт выйдет на дороги Петербурга

0 0

Трамвай и троллейбус украшены яркими гирляндами, а в автобусах за рулем сидят Дед Мороз и Снегурочка.

Подготовка Петербурга к празднованию Нового года продолжается. Украшение транспорта добавляет праздничного настроения. Традиционная акция "Волшебный трамвай" и новая инициатива "Везет в Новый год" уже стартовали, информирует вице-губернатор Кирилл Поляков в своем Telegram-канале.

Трамвай и троллейбус украшены яркими гирляндами, а в автобусах за рулем сидят Дед Мороз и Снегурочка. Проезжающий по улицам новогодний транспорт создаст атмосферу праздника, начиная с 23 декабря.

Новым элементом стал "Перемещение снеговиков". Оно организовано на базе грузового трамвая. В течение праздников эта передвижная платформа будет перемещаться по центральной части города, создавая сказочную атмосферу.

Ранее петербуржцам напомнили правила безопасного обращения с пиротехникой.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков

Теги: санкт-петербург, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии