Новогодний транспорт выйдет на дороги Петербурга

Трамвай и троллейбус украшены яркими гирляндами, а в автобусах за рулем сидят Дед Мороз и Снегурочка.

Подготовка Петербурга к празднованию Нового года продолжается. Украшение транспорта добавляет праздничного настроения. Традиционная акция "Волшебный трамвай" и новая инициатива "Везет в Новый год" уже стартовали, информирует вице-губернатор Кирилл Поляков в своем Telegram-канале.

Трамвай и троллейбус украшены яркими гирляндами, а в автобусах за рулем сидят Дед Мороз и Снегурочка. Проезжающий по улицам новогодний транспорт создаст атмосферу праздника, начиная с 23 декабря.

Новым элементом стал "Перемещение снеговиков". Оно организовано на базе грузового трамвая. В течение праздников эта передвижная платформа будет перемещаться по центральной части города, создавая сказочную атмосферу.

Ранее петербуржцам напомнили правила безопасного обращения с пиротехникой.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков