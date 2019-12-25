Бангиса Счастливого проводят в последний путь 28 ноября.

Церемония прощания с актёром Бангисом Счастливым, известным по сериалам "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила", а также фильму "Цирк сгорел, и клоуны разбежались", пройдёт 28 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости сообщили в семье артиста.

Счастливый скончался в понедельник на 63-м году жизни. По словам родных, причиной смерти стало онкологическое заболевание желудка.

Церемония прощания пройдёт в Санкт-Петербурге 28 ноября в 12.00 в похоронном доме "Память Бесконечна".

Актёр родился 6 октября 1964 года. При рождении его назвали Бангис Счастливый, позже он сменил имя на Амара Бангура II. Наибольшую известность ему принесли работы в проектах "Цирк сгорел, и клоуны разбежались" с Николаем Караченцовым (1997), "Улицы разбитых фонарей" (1999), "Убойная сила" (2000) и "Ниро Вульф и Арчи Гудвин" (2001). Помимо актёрской карьеры Счастливый занимался музыкой и литературой.

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Фото: Piter.TV