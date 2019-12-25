Петербуржцам напомнили правила безопасного обращения с пиротехникой

Спасатели ГУ МЧС РФ по Петербургу в преддверии наступления Нового года напомнили гражданам о необходимых мерах безопасности при использовании фейерверков.
Рекомендуется приобретать пиротехнические изделия исключительно в специализированных магазинах. При совершении покупки важно проверить наличие сертификатов и инструкций, а также убедиться в целостности упаковки.
Запрещается использование пиротехники в закрытых помещениях и зданиях, на крышах, балконах и веранде, в непосредственной близости к жилым домам и линиям электропередачи, и при сильном ветре.
Разрешается использовать такие изделия лишь на расстоянии не менее 100 метров от объектов, представляющих повышенную пожарную опасность, вдали от парковок, гаражей и линий электропередачи.
Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы перечислили самые неудачные новогодние подарки.
Фото: Pxhere
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