Петербуржцам напомнили правила безопасного обращения с пиротехникой

Рекомендуется приобретать пиротехнические изделия исключительно в специализированных магазинах.

Спасатели ГУ МЧС РФ по Петербургу в преддверии наступления Нового года напомнили гражданам о необходимых мерах безопасности при использовании фейерверков.

Рекомендуется приобретать пиротехнические изделия исключительно в специализированных магазинах. При совершении покупки важно проверить наличие сертификатов и инструкций, а также убедиться в целостности упаковки.

Запрещается использование пиротехники в закрытых помещениях и зданиях, на крышах, балконах и веранде, в непосредственной близости к жилым домам и линиям электропередачи, и при сильном ветре.

Разрешается использовать такие изделия лишь на расстоянии не менее 100 метров от объектов, представляющих повышенную пожарную опасность, вдали от парковок, гаражей и линий электропередачи.

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Фото: Pxhere