Петербуржцы перечислили самые неудачные новогодние подарки

Большинство участников опроса отметили, что хуже всего — вовсе остаться без подарка или поздравления.

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом SuperJob среди жителей Петербурга, самыми нежеланными новогодними подарками считаются носки и сувениры. Однако большинство участников отметили, что хуже всего — вовсе остаться без подарка или поздравления.

Около 9% респондентов выразили недовольство предметами гардероба, такими как носки, халаты и свитера, а 4% негативно отнеслись к сувенирам вроде игрушек, статуэток и свечей. Еще 3% пожаловались на косметику и парфюмерию, которая зачастую выбирается неправильно, а также на сладости. Примерно 2% высказали свое раздражение по поводу кухонных принадлежностей и посуды. Кроме того, некоторые участники опроса упомянули фрукты и алкоголь как неподходящие варианты подарков.

Также 2% респондентов посчитали, что самым плохим новогодним сюрпризом может стать получение неприятных новостей прямо перед праздником или полное отсутствие праздничного настроения. Тем не менее, 16% участников опроса уверены, что отсутствие подарка является наиболее разочаровывающим вариантом. Каждый третий житель Петербурга заявил, что ему никогда не дарили плохого подарка.

Гендерный аспект тоже проявился в результатах исследования: мужчины чаще женщин выражают недовольство, получая одежду в подарок (13% против 4%), тогда как женщины больше жалуются на сладости (5% против 1%) и кухонные принадлежности (2% против 1%).

Ранее стало известно, во сколько петербуржцам обойдется новогодний стол.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")