Стало известно, во сколько петербуржцам обойдется новогодний стол

Особенно заметно подорожали бутерброды с икрой, превратившись в настоящее лакомство.

Осталось всего две недели до наступления Нового года, и многие уже начинают готовиться к празднику. Издание spb.aif.ru провело исследование, чтобы выяснить, во сколько обойдется праздничный стол жителям северной столицы.

Согласно данным Росстата, индекс стоимости ингредиентов для салата "оливье" за год вырос на 11,1%. Таким образом, набор продуктов для этого традиционного блюда теперь обойдется петербуржцам примерно в 575 рублей вместо 518 рублей в прошлом году. Практически все основные компоненты салата подорожали: огурцы в среднем на 33%, яйца на 10%, зеленый горошек на 9%, а картофель на целых 83%.

Похожая ситуация наблюдается и с другим популярным праздничным блюдом — салатом "селёдка под шубой". Основные факторы роста его стоимости — увеличение цен на свёклу (36%) и филе сельди (14%). Теперь такой салат обойдется примерно в 415 рублей, тогда как в прошлом году он стоил 350 рублей. Запечённая курица с картофелем в этом году будет стоить около 500 рублей.

Без шампанского праздник также не обходится. Бутылка отечественного игристого вина в этом году обойдется в среднем в 550 рублей. Мандарины и апельсины за год подорожали на 13%, прибавили в цене и другие фрукты, напитки и шоколадные конфеты.

Особенно заметно подорожали бутерброды с икрой, превратившись в настоящее лакомство. Как комментирует ситуацию аналитик рынка продовольствия Людмила Спартакова, несмотря на значительное удорожание икры, петербуржцы вряд ли откажутся от этого деликатеса. Русские люди привыкли отмечать праздники с размахом и не станут экономить на угощениях, даже если цены повысятся.

Сейчас минимальная цена за баночку красной икры из замороженного сырья весом 90 граммов составляет 700 рублей, более качественный продукт обойдется от 1000 рублей, а в специализированных рыбных магазинах и на маркетплейсах цена может достигать 1200 рублей и выше.

Ранее мы сообщили о том, что большинство петербуржцев планируют накрывать праздничный стол на Новый год.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")