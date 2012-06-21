Большинство петербуржцев планируют накрывать праздничный стол на Новый год

Средняя стоимость новогоднего стола в Петербурге составит 10800 рублей.

Новый год приближается, и большинство петербуржцев уже строят планы на этот волшебный вечер. Согласно исследованию сервиса SuperJob, 57% горожан намерены организовать праздничный ужин. Средняя стоимость новогоднего стола в Петербурге составит 10800 рублей.

Четверть участников опроса планирует собрать небольшой круг из 2—4 человек, 10% рассчитывают на компанию из 5—10 гостей, а 1% собирается устроить масштабное торжество для 11 и более персон. 7% респондентов предпочли встретить праздник в одиночестве. Еще 26% заявили, что не будут накрывать стол, а 17% пока не определились с планами.

Женщины чаще мужчин задумываются о небольшом семейном ужине (33% против 25%). Мужчины, напротив, реже планируют праздничные мероприятия (30% против 25% среди женщин). Молодежь до 35 лет склонна устраивать большие встречи, тогда как старшее поколение предпочитает небольшие компании или встречу нового года в одиночку. Москвичи чаще петербуржцев отказываются от застолий (31%), зато жители Северной столицы активнее готовят столы для небольших компаний (39%).

Что касается затрат, то одинокие участники опроса планируют потратить на продукты и напитки в среднем 7500 рублей. Для компании из 2—4 человек расходы составят 10200 рублей, для 5—10 гостей — 17000 рублей, а для больших компаний (11 и более человек) — 28500 рублей. В среднем по стране затраты составляют 12000 рублей.

Москвичи тратят больше всего — 14600 рублей. Петербуржцы выделяют на новогодний стол 10800 рублей, а в регионах — 11600 рублей.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")