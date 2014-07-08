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Россиян в декабре ждёт ещё одна шестидневная рабочая неделя
Сегодня, 8:31
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Россиян в декабре ждёт ещё одна шестидневная рабочая неделя

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Отдыхать россияне будут с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Россиянам напомнили, что перед Новым годом их ожидает шестидневная рабочая неделя. Юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Ольга Владимирова рассказала, почему суббота 28 декабря будет рабочей и будет ли этот рабочий день сокращенным.

В 2024 году в соответствии с Постановления Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2024 году" выходной день переносится с субботы 28 декабря на понедельник 30 декабря. При этом 28 декабря не будет сокращенным рабочим днем, так как не является предпраздничным.

Отдыхать россияне будут с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. После этого будет короткая рабочая неделя – 9-10 января 2025 года.

Ранее петербуржцы перечислили желанные подарки на Новый год.

Фото: unsplash

Теги: новый год, работа
Категории: Лента новостей, Новости России,

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