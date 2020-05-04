Петербуржцы перечислили желанные подарки на Новый год

Каждый пятый горожанин мечтает о путевке на отдых, еще 16% респондентов хотели бы получить деньги.

Жители Петербурга назвали самые желанные подарки на Новый год. Опрос провели специалисты сервиса по поиску работы SuperJob.

Каждый пятый горожанин мечтает о путевке на отдых, еще 16% респондентов хотели бы получить деньги. А каждый десятый рассказал, что самый желанный подарок для него – смартфон, планшет или ноутбук.

Порядка 9% предпочли бы получить сертификат на образовательные курсы, 4% мечтают о новой бытовой технике, по 3% – о наборе косметики, спортивном инвентаре или подарочном сертификате, еще столько же хотели бы книгу. По 2% опрошенных заявили, что их бы порадовали ювелирные украшения, билеты в театр, инструменты для ремонта, товары для здоровья или предметы интерьера.

Кроме того, отмечается, что женщины чаще мужчин мечтают о путешествиях (23% против 16%), косметике (6% против 0%), подарочных сертификатах (5% против 0%) и книгах (4% против 1%). А петербуржцы, в отличие от жительниц Северной столицы, чаще хотели бы получить в подарок деньги (24% против 8%), смартфоны (12% против 7%), товары для спорта (4% против 1%) и инструменты для ремонта и строительства (4% против 0%).

У респондентов до 35 лет на первом месте среди желанных подарков оказались деньги (20%), следующими стали гаджеты (12%), сертификаты на курсы (10%), а также косметика (8%). О путешествиях мечтают горожане от 45 лет (26%).

Ранее мы рассказывали о том, что на Новый год 40% петербуржцев предпочтут подарок-сюрприз.

Фото: pxhere