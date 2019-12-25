На Новый год 40% петербуржцев предпочтут подарок-сюрприз

А 24% респондентов заявили, что закажут или намекнут на что-то конкретное.

На Новый год порядка 40% петербуржцев предпочтут подарок-сюрприз, а 24% респондентов заявили, что закажут или намекнут на что-то конкретное. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, стало известно Piter.TV 26 ноября.

Среди мужчин сторонников сюрпризов значительно больше, чем любителей подарков на заказ, – 46% и 18% соответственно. Среди женщин – примерно поровну (31% намекнут на желаемое, 33% будут ожидать сюрприз).

Кроме того, 35% женщин и 34% мужчин не обрадуются сюрпризу, если предпочтения по подарку были ими заранее обозначены. А 85% петербуржцев и 89% жительниц Северной столицы точно хорошо оценят полученное.

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