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На Новый год 40% петербуржцев предпочтут подарок-сюрприз
Сегодня, 11:58
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На Новый год 40% петербуржцев предпочтут подарок-сюрприз

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А 24% респондентов заявили, что закажут или намекнут на что-то конкретное.

На Новый год порядка 40% петербуржцев предпочтут подарок-сюрприз, а 24% респондентов заявили, что закажут или намекнут на что-то конкретное. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, стало известно Piter.TV 26 ноября. 

Среди мужчин сторонников сюрпризов значительно больше, чем любителей подарков на заказ, – 46% и 18% соответственно. Среди женщин – примерно поровну (31% намекнут на желаемое, 33% будут ожидать сюрприз). 

Кроме того, 35% женщин и 34% мужчин не обрадуются сюрпризу, если предпочтения по подарку были ими заранее обозначены. А 85% петербуржцев и 89% жительниц Северной столицы точно хорошо оценят полученное. 

Ранее на Piter.TV: как компании встречают Новый год 2025. 

Фото: pxhere 

Теги: опрос, подарки на новый год, сюрприз
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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