Алкоголь на корпоративах: как компании встречают Новый год 2025

В этом году почти половина компаний (49%) проведет новогодние корпоративы. Основная причина отказа у трети компаний – отсутствие бюджета (38%), другие избегают праздников по корпоративной традиции или решению руководства. Среди празднующих 68% арендуют рестораны, 28% предпочитают вечеринки с диджеем, а 8% выбирают активный отдых или скромный офисный формат.
Алкоголь на столе: что выбирают компании?
Алкоголь остается неизменным атрибутом. На корпоративах 48% компаний предложат вино, 37% — крепкие напитки, 10% подадут коктейли, а 7% – пиво или сидр. Политика в отношении спиртного чаще не меняется (49%), но в 12% компаний закупки алкоголя сократили.
Правила поведения и санкции
Большинство компаний (62%) не устанавливают строгих правил для сотрудников на корпоративах. Только 6% имеют формальные предписания, и лишь 12% вводят санкции за неподобающее поведение, включая выговоры или увольнение.
Каждая десятая компания считает, что алкоголь мешает создать приятную атмосферу, но 44% респондентов уверены, что он помогает укреплять связи в коллективе и улучшать общую атмосферу праздника.
Ранее стало известно, что более 40% петербуржцев ищут подработку перед Новым годом.
Фото: unsplash
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