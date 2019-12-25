Алкоголь на корпоративах: как компании встречают Новый год 2025

Как планируют праздновать Новый год в российских компаниях, чем угощать сотрудников и какие правила соблюдают – рассказали аналитики hh.ru.

В этом году почти половина компаний (49%) проведет новогодние корпоративы. Основная причина отказа у трети компаний – отсутствие бюджета (38%), другие избегают праздников по корпоративной традиции или решению руководства. Среди празднующих 68% арендуют рестораны, 28% предпочитают вечеринки с диджеем, а 8% выбирают активный отдых или скромный офисный формат.

Алкоголь на столе: что выбирают компании?

Алкоголь остается неизменным атрибутом. На корпоративах 48% компаний предложат вино, 37% — крепкие напитки, 10% подадут коктейли, а 7% – пиво или сидр. Политика в отношении спиртного чаще не меняется (49%), но в 12% компаний закупки алкоголя сократили.

Правила поведения и санкции

Большинство компаний (62%) не устанавливают строгих правил для сотрудников на корпоративах. Только 6% имеют формальные предписания, и лишь 12% вводят санкции за неподобающее поведение, включая выговоры или увольнение.

Каждая десятая компания считает, что алкоголь мешает создать приятную атмосферу, но 44% респондентов уверены, что он помогает укреплять связи в коллективе и улучшать общую атмосферу праздника.

Ранее стало известно, что более 40% петербуржцев ищут подработку перед Новым годом.

Фото: unsplash