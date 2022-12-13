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В Петербурге утром 5 мая выпал снег
Сегодня, 8:24
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В Петербурге утром 5 мая выпал снег

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Горожане в шутку приглашают друг друга лепить снеговиков на грядках.

Сегодня утром, 5 мая, в Петербурге выпал снег. Тыловая часть циклона принесла в Северную столицу зиму. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. 

В пятницу температура воздуха окажется ниже климатической нормы на 5-6 градусов. Столбики термометров покажут +5...+7 градусов. В некоторых районах будет скользко.

Читатели Piter.tv и пользователи в социальных сетях рассказали, что больше всего снега выпало на севере города. На юге Петербурга осадков было значительно меньше, снежинки кружились в воздухе не больше 10 минут.

Айда снежных баб лепить на дачных грядках!

Комментатор

Когда мы успели лето проспать?

Валерий Кардаш

Ранее на Piter.tv:  в Ленобласти 5 мая выпадет снег и похолодает.

Фото: Piter.tv, ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: весна, очевидцы, погода, снегопад в мае, фотографии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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