В Петербурге 5 мая температурный фон окажется на 5-6 градусов ниже климатической нормы

В городе 5 мая сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Петербург перед длинными майскими выходными останется под влиянием тыловой части циклона, куда продолжат проникать новые порции холодного арктического воздуха. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В городе 5 мая сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, а средний температурный фон окажется на 5-6 градусов ниже климатической нормы. В утренние и вечерние часы местами возможна гололедица.

Температура воздуха в Петербурге +5…+7 градусов, по Ленобласти +3…+8 градусов. Ветер северный 4-9 м/с, порывистый.

В субботу местами пройдут кратковременные дожди, ночью слабые заморозки, днем +7…+9 градусов.

Видео: Piter.tv