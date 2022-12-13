  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ночью 5 мая в Ленобласти может похолодать до -5 градусов и пойти снег
Сегодня, 14:31
133
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ночью 5 мая в Ленобласти может похолодать до -5 градусов и пойти снег

0 0

Днём в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Перед длинными майскими выходными в Ленинградской области ожидается облачная погода. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 5 мая местами пройдёт небольшой снег, днём в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северный, северо-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем +4...+9 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Фото: МЧС; unsplash.com (Ginger Jordan)

Теги: май, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии