Ночью 5 мая в Ленобласти может похолодать до -5 градусов и пойти снег

Перед длинными майскими выходными в Ленинградской области ожидается облачная погода. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Ночью 5 мая местами пройдёт небольшой снег, днём в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северный, северо-западный 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем +4...+9 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.
Фото: МЧС; unsplash.com (Ginger Jordan)
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