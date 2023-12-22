Песков: заявления Запада по Украине требуют стремительной реакции

По его словам, это стало причиной решения провести учения ядерных сил России.

Заявления Запада по Украине требуют стремительной реакции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

В Кремле прокомментировали заявления представителей стран Запада о готовности направлять на Украину свои воинские контингенты. Песков отметил, что это стало причиной решения провести учения ядерных сил России.

Это доселе невиданные, беспрецедентные заявления. Они требуют очень ответственной, стремительной, эффективной реакции с нашей стороны, что и происходит. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Киевом.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН