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В Петербурге ветеранов ВОВ ждут на "Территории здоровья"

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Пожилые люди имеют возможность за один день пройти врача терапевта, кардиолога, ревматолога, офтальмолога, ЛОР-врача.

В Петербурге  ветеранов Великой Отечественной войны ждут на "Территории здоровья". В честь дня Победы пенсионеры смогут проверить свое здоровье. Об этом сообщили в прес-с-службе Городского центра медицинской профилактики. 

Пожилые люди имеют возможность за один день пройти врача терапевта, кардиолога, ревматолога, офтальмолога, ЛОР-врача, а также сделать ЭКГ.

Территория здоровья пройдет 8 мая с 8.00 до 14.00 в Городской поликлинике №40 по адресу Невский проспект, 86. Участникам акции нужно подойти в регистратуру на первом этаже с паспортом, полисом и СНИЛС.

Ранее мы писали, что выставка "Эвакуация" проходит в Гатчинском музее-заповеднике.

Видео: Telegram / ГЦМП СПб

Теги: ветераны вов, территория здоровья
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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