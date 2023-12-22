В Петербурге ветеранов ВОВ ждут на "Территории здоровья"

Пожилые люди имеют возможность за один день пройти врача терапевта, кардиолога, ревматолога, офтальмолога, ЛОР-врача.

В Петербурге ветеранов Великой Отечественной войны ждут на "Территории здоровья". В честь дня Победы пенсионеры смогут проверить свое здоровье. Об этом сообщили в прес-с-службе Городского центра медицинской профилактики.

Пожилые люди имеют возможность за один день пройти врача терапевта, кардиолога, ревматолога, офтальмолога, ЛОР-врача, а также сделать ЭКГ.

Территория здоровья пройдет 8 мая с 8.00 до 14.00 в Городской поликлинике №40 по адресу Невский проспект, 86. Участникам акции нужно подойти в регистратуру на первом этаже с паспортом, полисом и СНИЛС.

Ранее мы писали, что выставка "Эвакуация" проходит в Гатчинском музее-заповеднике.

Видео: Telegram / ГЦМП СПб