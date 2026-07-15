Урологи ведущих больниц Петербурга провели бесплатный прием в рамках "Территории здоровья"

Специалисты осмотрели пациентов с мочекаменной болезнью, простатитами, гиперплазией предстательной железы и аномалиями работы почек.

Накануне, 14 июля, на площадке "Территория здоровья" в ТРК "Охта Молл" прошел День мужского и женского здоровья. Врачи-урологи Клинической больницы Св. Луки и Александровской больницы – Дэнис Альпин и Анвар Сабиров – вели бесплатный прием для всех желающих без предварительной записи. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Специалисты осмотрели пациентов с мочекаменной болезнью, простатитами, гиперплазией предстательной железы и аномалиями работы почек, направив нуждающихся на дальнейшие обследования и операции в городские стационары.

По словам врача Дэниса Альпина, главная задача таких мероприятий – профилактика. Он подчеркнул, что многие опасные заболевания выявляются слишком поздно, хотя спасти человека могут простые анализы крови (в том числе на ПСА для мужчин старше 40 лет), мочи и ультразвуковое исследование. Врач отметил, что современная урология нацелена не просто на спасение жизни, а на кардинальное улучшение ее качества.

Врач также поделился личной историей: именно диспансеризация спасла жизнь его отцу, у которого вовремя обнаружили нарушения в работе сердца и экстренно провели операцию.

Формат "Территории здоровья" пользуется популярностью у петербуржцев благодаря отсутствию очередей. Помимо урологов, здесь принимают терапевт, офтальмолог, дерматолог и врач УЗИ. Посетители могут бесплатно проверить зрение, сделать УЗИ щитовидной железы или оценить наличие плоскостопия.

Развитие профилактического направления остается приоритетом системы здравоохранения Петербурга. В 2025 году различными формами осмотров было охвачено более 5 миллионов жителей города. На 2026 год план увеличен за счет включения в программу диспансеризации горожан репродуктивного возраста от 18 до 49 лет. Кроме того, в текущем году в объем исследований первого этапа диспансеризации для женщин от 21 до 49 лет дополнительно включено определение ДНК вирусов папилломы человека высокого канцерогенного риска.

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Фото: Марина Бойцова