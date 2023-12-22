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В Саду Дружбы начала цвести сакура

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Ежегодно китайский садик посещают сотни петербуржцев, чтобы полюбоваться цветущими деревьями.

В Саду Дружбы, находящемся на Литейном проспекте в Петербурге, начала зацветать сакура. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Центрального района 7 мая.

Сад Дружбы – одна из точек притяжения в центре города. Ежегодно китайский садик посещают сотни петербуржцев, чтобы полюбоваться цветущими деревьями.

Торопитесь, цветет японская вишня недолго – около недели. Успейте сделать красочные фотографии.

Пресс-служба администрации Центрального района Петербурга

Ранее цветение сакуры стартовало в Ботаническом саду Петра Великого. В учреждении также напомнили, что деревья цветут порядка недели. Цветение разных видов и сортов сакуры будет сменяться на протяжении трех недель.

Видео: пресс-служба администрации Центрального района Петербурга

Теги: сад дружбы, сакура в петербурге
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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