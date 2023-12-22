В Ботаническом саду началось цветение сакуры

В Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге началось цветение сакуры. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
На опубликованных кадрах показали цветущие деревья. Пресс-служба учреждения отметила, что в среднем одно дерево цветет около недели. В саду уточнили, что цветение разных видов и сортов сакуры будет сменяться на протяжении трех недель.
Ранее мы сообщали, что петербуржцы и садовники высадили в Александровском саду 22 дерева.
Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург
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