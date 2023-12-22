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В Ботаническом саду началось цветение сакуры
Сегодня, 16:40
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В Ботаническом саду началось цветение сакуры

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Пресс-служба учреждения отметила, что в среднем одно дерево цветет около недели.

В Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге началось цветение сакуры. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

На опубликованных кадрах показали цветущие деревья. Пресс-служба учреждения отметила, что в среднем одно дерево цветет около недели. В саду уточнили, что цветение разных видов и сортов сакуры будет сменяться на протяжении трех недель.

Ранее мы сообщали, что петербуржцы и садовники высадили в Александровском саду 22 дерева.

Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург

Теги: ботанический сад, сакура, цветение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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