В Ботаническом саду началось цветение сакуры

Пресс-служба учреждения отметила, что в среднем одно дерево цветет около недели.

В Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге началось цветение сакуры. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

На опубликованных кадрах показали цветущие деревья. Пресс-служба учреждения отметила, что в среднем одно дерево цветет около недели. В саду уточнили, что цветение разных видов и сортов сакуры будет сменяться на протяжении трех недель.

Ранее мы сообщали, что петербуржцы и садовники высадили в Александровском саду 22 дерева.

Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург