Петербуржцы и садовники высадили в Александровском саду 22 дерева

Участие в посадках могут принять все желающие.

В Александровском саду высадили 22 дерева. В работах по озеленению участвовали неравнодушные петербуржцы и садовники. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.

Холодная погода не препятствует высадке деревьев, наоборот — благоприятствует. Сокодвижение в стволах и ветвях заторможено, а значит любые манипуляции, транспортировка, откапывание и закапывание воспринимаются ими менее болезненно. Пресс-служба правительства Петербурга

Участие в посадках могут принять все желающие. Даты и адреса мероприятий размещены на сайте комблага. Нужно выбрать удобный день и объект, позвонить по указанному контактному номеру и записаться.

Ранее мы писали, что киностудия "Ленфильм" раздает петербуржцам котят.

Видео: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга