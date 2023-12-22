Киностудия "Ленфильм" раздает петербуржцам котят

На данный момент котята ждут своих хозяев в книжном магазине "Порядок слов".

На киностудии "Ленфильм" в Петербурге раздают котят. Представители студии ищут новый дом для двух очаровательных пушистиков. Объявление о поиске новых хозяев было опубликовано в Telegram-канале "Ленфильма".

На данный момент котята ждут своих хозяев в книжном магазине "Порядок слов". На студии почеркнули, что у петербуржцев есть шанс завести умного питомца с кинематографическим опытом.

Желающих взять котенка себе просят оставить комментарий под постом. Таким образом, сотрудники магазина смогут связаться с любителями кошек и договориться о способе передачи пушистого друга.

Ранее мы сообщили о том, что скверам у "Ленфильма" присвоят имена режиссеров киностудии.

Фото: Telegram / Киностудия "Ленфильм"