В Кремле рассказали об опасности вступления Украины в НАТО

Дмитрий Песков оценил визит Йенса СТолтенберга в Киев.

Недопущение вступления Украины в НАТО остается одной из целей специальной военной операции. Соответствующее заявление в рамках регулярного телефонного брифинга сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине. Дмитрий Песков прокомментировал недавний рабочий визит генерального секретаря Североатлантического альянса в Киев. В Москве отметили, что у Кремля на текущий момент нет оценок перспектив вступления Украины в состав НАТО.

Нет, в Кремле нет оценок перспектив. Безусловно, потому что в противном случае это будет представлять серьезную, существенную опасность для безопасности нашей страны. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Дипломатический источник ТАСС в Брюсселе отмечает, что официальный визит генсека альянса в Киев стал завершающим элементом подготовки к заседанию контактной группы по Украине, которая состоится на американской авиабазе Рамштайн в Германии 21 апреля.

В Кремле заявили, что сожалеют о недружественной позиции Сеула по Украине.

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