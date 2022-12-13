В Кремле заявили, что сожалеют о недружественной позиции Сеула по Украине

Дмитрий Песков считает, что Южная Корея стоит на этапе выбора в вовлеченность в украинский конфликт.

Российская администрация при президенте Владимире Путине сожалеет о недружественной позиции Южной Корее по украинскому кризису. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чиновник напомнил Сеулу о том, что поставки военной помощи киевскому режиму будут означать вовлеченность этого государства в региональный конфликт.

Кардинально нового в этом ничего нет и в плане санкций и так далее. К нашему сожалению, Сеул занял достаточно недружественную позицию во всей этой истории. Это продолжение... Конечно же, начало поставок вооружений будет косвенно означать определенную стадию вовлеченности. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил информационному агентству "Рейтер" о том, что в случае возникновения на Украине ситуации, с которой "международное сообщество не сможет мириться", Сеулу было бы трудно настаивать на оказании Вооруженным силам Украины только гуманитарной или финансовой поддержки. Впервые полит ик допустил возможность боевых поставок стране.

Песков опроверг сообщения о якобы подготовке РФ диверсий на объектах в Европе.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ